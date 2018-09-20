Более двух миллионов заплатили мошеннице горе-туристы

20.09.2018 11:19 200

Жительница области, промышляющая туристическим бизнесом, помогала гражданам бронировать путевки.

Взяв с туристов, предоплату за поездку, женщина обязанностей своих перед ними не выполняла, обманув в результате 10 человек на сумму более 2,2 миллиона рублей.

Мошенница будет отвечать перед судом, ей грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областного УВД.