Регистрацию иностранных граждан признали незаконной

20.09.2018 10:49 162

Два жителя Ферзикова незаконно прописали у себя четырех граждан Армении.

При этом иностранцы там не проживали. За фиктивную регистрацию на собственников жилья завели уголовное дело.

Суд признал регистрацию иностранцев недействительной, сообщила прокуратура области.