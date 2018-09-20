Дороги в Думиничах приведут в порядок

Прокуратура Думиничей проверила местные автодороги.
На улицах Комарова, Б. Пролетарской, Садовой, Гоголя, станции Думиничи и переулке Пушкина проверяющие обнаружили многочисленные ямы и выбоины.
Прокуроры обязали районную администрацию привести дорожное полотно в порядок и привлекли одного чиновника к ответственности, сообщила пресс-служба ведомства.
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