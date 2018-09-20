Бывшая чиновница лишила людей квартиры

20.09.2018 09:28 539

Бывшая сотрудница администрации Жуковского района лишила квартиры маргинальных граждан.

В 2013 году 62-летняя женщина предложила потерпевшим помощь в им приватизации их трех комнатной квартиры с последующим обменом на меньшую и доплатой в 1 миллион рублей.

Провернув сделку, мошенница стала собственником жилья, оставив доверившихся ей людей без крыши над головой и денег.

Суд приговорил бывшую чиновницу к пяти годам условно, обязав вернуть квартиру потерпевшим, сообщает пресс-служба прокуратуры.