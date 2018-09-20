Пенсионер перевел сбережения мошенникам спасая внука

20.09.2018 08:34 257

Обнинскому пенсионеру позвонил неизвестный, сообщив, что его внук схвачен полицией. Звонивший представился представителем правоохранительных органов и предложил уладить дело внесением 20 000 рублей за его освобождение.

Пожилой мужчина впал в панику и начал собирать деньги. После неудачной попытки связаться с внуком, он перевел все средства на указанный счет. Вскоре внук вышел на связь, но было уже поздно, мошенники пропали вместе со сбережениями старика.

Стражи порядка устанавливают личность звонившего, идет расследование, сообщает пресс-служба УМВД.