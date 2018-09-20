Мосальск получит мощный напор воды

Водоканал проводит капитальный ремонт водонапорной башни в Мосальске, уже завершены подготовительные работы.

Старый бак для воды был слишком мал ни не давал возможности подавать воду в дома с нормальным давлением, случалось, что всем желающим ресурса не хватало.

В ближайшее время в башню установят новую емкость объемом 30 м3, благодаря чему давление в магистральной сети стабилизируется.

Работы закончат к концу сентября, сообщает пресс-служба ведомства.