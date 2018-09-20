Мужчина ответит за прибавку к пенсии по уголовной статье

20.09.2018 08:10 324

На работающего пенсионера завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат.

Житель Кирова, будучи пенсионером, получал надбавку к пенсии за нетрудоспособного члена семьи. Устроившись на работу, он лишался дополнительных выплат, но скрыл этот факт, продолжая получать дотацию.

В результате мужчина за полтора года незаконно получил более 27 000 рублей, сообщает региональная пресс-служба УМВД России.