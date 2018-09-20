Фермерам удвоили штраф

20.09.2018 07:00 126

Управлением Россельхознадзора по Калужской области оштрафовало животноводческое хозяйство на 400 000 рублей.

По закону штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Если не заплатить вовремя, следует наложение штрафа в двойном размере.

В установленный срок фермеры деньги не заплатили, в связи с чем Управление Россельхознадзора обратилось в суд, где мировой судья приговорил компанию к штрафу в 800 000 рублей.