В области гриппа нет

19.09.2018 20:59 91

За прошедшую неделю с 10 по 17 сентября в Калужской области зарегистрировано 4820 случаев ОРВИ.

Показатель немного увеличился по сравнению с предыдущей неделей, но заболеваемость в регионе пока остается ниже эпидемических порогов.

Заболеваний гриппом не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.