Суд по просьбе прокуратуры заблокировал сайт, торгующий диссертациями

19.09.2018 18:53 246

Прокуроры Обнинска выявили интернет-сайт, на котором открыто предлагались дипломные и курсовые работы, а так же кандидатские и магистерские диссертации.

Деятельность сайта нарушала законодательство об авторских правах и интересы государства, решили в прокуратуре, и направили исковое заявление о признании информации о продаже дипломов запрещенной на территории России.

Суд иск прокурора города Обнинска удовлетворил, сообщила областная прокуратура.