Должник оплатил 38 500 рублей не желая расставаться с правами

19.09.2018 16:44 116

Любитель быстрой езды накопил штрафов ГИБДД на сумму 28 500 рублей. Оплачивать же предписания мужчина не собирался и в дело вмешались судебные приставы.

Сотрудники ССП запретили регистрационные действия с автомобилем должника и предупредили его о возможном ограничении в праве управления авто, а заодно вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора за просроченный долг, на сумму 10000 рублей.

Угроза лишиться водительских прав возымела действие и калужанин заплатил более 38 тысяч, сообщает пресс-служба областного УФССП.