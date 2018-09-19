Автолюбителя за взятку в тысячу рублей, оштрафовали на 15 тысяч

19.09.2018 16:25 146

В мае 2018 года мужчину задержали сотрудниками ДПС за управление автомоиблем без документов и полиса ОСАГО. Мужчина попробовал откупиться от стражей порядка, предложив взятку в размере 1 100 рублей.

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