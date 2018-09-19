«Шкода» сбила пешехода

Сегодня, 19 сентября, в Воротынске сбили пешехода.
Водитель автомобиля «Шкода Рапид» допустил наезд на человека на улице Придорожная.
Бригада медиков оказала помощь пострадавшему. На месте ДТП работали спасатели региональной службы МЧС России и патруль ГИБДД, выясняющий обстоятельства произошедшего.
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