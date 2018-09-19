Нелегально ввезенную птицу отправили на карантин

19.09.2018 11:32 126

Комитет ветеринарии нагрянул с проверкой к жителю Перемышльского района, несанкционированно ввезшему сельскохозяйственных птиц на свой участок.

Хозяину нелегальной птицы выдали предписание о постановке ее на карантин, а так же составили протокол об административном правонарушении.

Так как не все регионы РФ благополучны по заразным болезням животных, ввоз живности возможен только с разрешения ветеринарных служб, которые и согласовывают маршрут перевозки.