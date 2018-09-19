Любители арбузов ответят за кражу

19.09.2018 10:51 210

Молодые люди отжали пластиковую дверь, проникли в помещение и вынесли 9 арбузов и 32 килограмма помидоров, нанеся хозяину торговой точки ущерб на 4000 рублей.

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