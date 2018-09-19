За минувшие сутки на дорогах области пострадали 4 человека

19.09.2018 10:37 109

За прошедшие сутки на дорогах Калужской области никто не погиб, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4414 нарушений Правил дорожного движения.

Больше всего нарушений пришлось на излишне тонированные авто: попались 43 водителя. 12 водителей управляли транспортом в нетрезвом состоянии, а, 26 водителей нарушили правила перевозки детей.

Так же 45 пешеходов-нарушителей не правильно переходили проезжую часть, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД.