Деньги за авиабилет ушли мошенникам

19.09.2018 08:51 756

Калужанка хотела подарить маме путешествие и заказала электронный авиабилет на известном интернет-сайте, переведя деньги.

Но посадочный талон не пришел ей на электронную почту ни в тот же день, ни на следующий. Женщина попыталась дозвониться в компанию, которая выложила в интернете заманчивые предложения туристических туров, но номер был недоступен, мошенники обманули ее на 11 000 рублей.

Полиция устанавливает виновных, сообщает пресс-служба областного УМВД.