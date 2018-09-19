На улице Кирова «Газель» въехала в иномарку

19.09.2018 08:41 482

Сегодня утром в начале девятого у здания Дома музыки на улице Кирова произошло ДТП.

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