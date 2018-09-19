Вор угнал велосипед на глазах у полицейских

19.09.2018 08:33 468

Ранее судимый житель Людиново угнал велосипед от магазина, расположенного напротив отделения полиции прямо на глазах у стражей порядка.

На окрики полицейских вор не реагировал, продолжая крутить педали, но не справился с управлением и, бросив транспорт, скрылся на своих двоих.

Благодаря помощи активных граждан, полицейским удалось задержать похитителя по горячим следам и возбудить уголовное дело о грабеже.

Любителю быстрой езды светит до четырех лет лишения свободы, сообщает МОМВД России «Людиновский».