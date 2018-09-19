Дебошир угрожал дочери убийством

19.09.2018 08:23 466

Полиция Обнинска расследует обстоятельства домашнего конфликта, едва не закончившегося убийством.

Местный житель 1955 года рождения разругался с дочерью, требуя от нее денег. Получив отказ, мужчина схватил нож и стал угрожать ей убийством. Дочери удалось вызвать на помощь своего приятеля, который попытался утихомирить дебошира, но тот стал угрожать и ему.

Прибывшая на место конфликта полиция завела уголовное дело по факту угрозы убийством, дочь с приятелем признали потерпевшими. Сам же скандалист отказался объяснить свои действия. Обстоятельства происшествия уточняют правоохранительные органы, сообщает пресс-служба областного УМВД.