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Следователи проверяют сообщение в соцсети о невыплатах зарплаты

18.09.2018 20:00 0 670
Следователи проверяют сообщение в соцсети о невыплатах зарплаты

Следственный комитет России по Калужской области проверяет сообщение, опубликованное в социальной сети.

В публикации сообщается о невыплате заработной платы работникам ОАО «Калуга-молоко» на протяжении четырех месяцев.

Руководство Следственного комитета требует от подчиненных незамедлительно реагировать на каждое сообщение о длительных и систематических невыплатах, поэтому уже затребованы все необходимые документы для проверки информации, сообщает пресс-служба ведомства.


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