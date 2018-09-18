Следователи проверяют сообщение в соцсети о невыплатах зарплаты

18.09.2018 20:00 670

Следственный комитет России по Калужской области проверяет сообщение, опубликованное в социальной сети.

В публикации сообщается о невыплате заработной платы работникам ОАО «Калуга-молоко» на протяжении четырех месяцев.

Руководство Следственного комитета требует от подчиненных незамедлительно реагировать на каждое сообщение о длительных и систематических невыплатах, поэтому уже затребованы все необходимые документы для проверки информации, сообщает пресс-служба ведомства.