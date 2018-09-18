Обнинские волейболистки поедут покорять Аргентину

18.09.2018 19:13 160

В Сочи завершился турнир «Кубок Всероссийской федерации волейбола» среди женских команд. В финале победу одержали молодые обнинские спортсменки Мария Бочарова и Мария Воронина, вырвав лидерство у команды Подмосковья.

Для девушек, многократных победительниц чемпионатов мира и Европы, выигранный турнир стал важным этапом подготовки к выступлению на Третьей Всемирной Юношеской летней Олимпиаде в Аргентине с 6 по 18 октября, сообщила пресс-служба обнинской администрации.