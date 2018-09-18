Четыре человека погибли в авариях за прошедшие сутки

18.09.2018 15:29 378

Также более 50 пешеходов переходили улицу в неположенном месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.

За прошедшие сутки на дорогах области погибли 4 человека, один ребенок получил травмы.

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