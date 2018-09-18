Движение на трассе А-130 ограничат

18.09.2018 15:16 93

Управление дорогами Москва-Бобруйск сообщает об ограничении движения транспорта на 120-м километре федеральной автомобильной дороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль - граница с Республикой Белоруссия с 18 сентября по 20 сентября 2018 года.

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