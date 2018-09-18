В Малоярославецком районе перевернулась фура

18.09.2018 14:52 158

Налетев на отбойник, фура опрокинулась на бок. Водитель большегруза получил травмы, медики оказали ему помощь.

Во вторник, 18 сентября, в Малоярославецком районе на 132 километре трассы М3 «Украина» перевернулась фура DAF.

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