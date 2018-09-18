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В Малоярославецком районе перевернулась фура

18.09.2018 14:52 0 158
В Малоярославецком районе перевернулась фура

Во вторник, 18 сентября, в Малоярославецком районе на 132 километре трассы М3 «Украина» перевернулась фура DAF.

Налетев на отбойник, фура опрокинулась на бок. Водитель большегруза получил травмы, медики оказали ему помощь.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.


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