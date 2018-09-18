Молодой человек признан убийцей по неосторожности

18.09.2018 14:39 234

Суд признал 26-летнего калужанина виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

24 января текущего года молодой человек работал на производстве. Перед запуском оборудования он не убедился в том, что никто из персонала не находится внутри и произвел активацию с находящимся внутри него человеком. Потерпевший скончался в результате множественных переломов, тупой травмы живота и разрыва органов.

Суд приговорил неосторожного работника к полутора годам колонии-поселения, сообщает региональная пресс-служба Следственного комитета.