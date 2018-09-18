В Калуге мнимые газовщики обокрали двух пенсионеров

18.09.2018 14:00 165

В конце августа злоумышленники под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру 87-летней женщины и похитили 19 000 рублей.

Второе такое же преступление произошло в этот понедельник, 17 сентября. Действуя по той же схеме, преступники украли 75 000 рублей у пожилой калужанки.

Преступников разыскивают все оперативные подразделения полиции города, сообщает пресс-служба ведомства.