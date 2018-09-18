Центр занятости готовит заключенных женщин к работе на свободе

18.09.2018 11:44 240

Сотрудники Центра занятости населения на днях посетили женскую исправительную колонию №7.

Готовя осужденных женщин к освобождению, гости рассказали об особенностях поиска работы и о наиболее востребованных профессиях. Особенно ценны были практические советы, которые будут полезны как при поиске работы в целом, так и непосредственно при взаимодействии с потенциальным работодателем, сообщила пресс-служба ведомства.