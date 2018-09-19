В Обнинске воруют люки с канализационных колодцев

19.09.2018 07:00 81

Сотрудники обнинского водоканала рассказали корреспондентам портала Obninsk.name о регулярных кражах крышек канализационных люков.

Директор водоканала наукограда сообщил, что сбыть крышки в городе вряд ли получится, возможно, их везут в другие населенные пункты. Стоимость новой крышки - около 5-6 тысяч рублей.

А пока колодцы стоят без крышек, жители города рискуют здоровьем и жизнью.

