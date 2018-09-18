Роспотребнадзор не поможет вернуть деньги за купленные на дому товары

18.09.2018 10:06 340

В Управление Роспотребнадзора по Калужской области часто поступают жалобы граждан, желающих вернуть деньги за товары, приобретенные на дому.

Так, участились случаи продажи владельцам частных домов пожарных извещателей. Продавцы представляются сотрудниками газовой службы, осматривают дымоходы, вытяжную вентиляцию и сообщают о том, что в соответствии с действующим законодательством каждое домовладение якобы должно быть обеспечено прибором, фиксирующим утечку газа.

При этом торговцы никаких официальных реквизитов не предоставляют и продают гражданам товар, который не подлежит обмену и возврату. В этом случае Роспотребнадзор не поможет вернуть деньги, сообщает пресс-служба ведомства.