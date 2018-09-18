Строитель обманул администрацию Козельска на полмиллиона

18.09.2018 09:13 490

Администрация Козельска заключила договор со строительной фирмой на ремонт шахтных колодцев, однако ремонт на самом деле произведен не был, а деньги заплачены. Директору фирмы, обманувшему администрацию на сумму 445 000 рублей, грозит срок до шести лет, на него заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщает 18 сентября пресс-служба УМВД.

Получив оплату по договору, компания предоставила отчетную документацию, где было указано, что все работы честно выполнены. Однако через некоторое время в администрацию стали поступать жалобы от граждан, которые колодцы так и не увидели. Чиновники лично проверили каждую жалобу, убедившись в отсутствии оплаченных гидротехнических сооружений.