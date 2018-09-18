Полиция раскрыла угон еще до подачи заявления

18.09.2018 08:55 374

На днях в Калужской области патруль ГИБДД остановил иномарку, двигавшуюся по неправильной траектории. Водитель оказался пьян.

Несмотря на очевидные признаки опьянения, гражданин отказался от медицинского освидетельствования, но, так как у него отсутствовали права, полицейские задержали его, отправив машину на штрафстоянку.

Через некоторое время стало ясно, что автомобиль был угнан. Жительница Сухиничей не обнаружила авто на привычном месте и обратилась в полицию. Пока дежурный давал ориентировку, выяснилось, что задержанный и есть угонщик. Он оказался знакомым заявительницы и взял ключ от машины у ее родственницы.

Теперь мужчине придется ответить за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, сообщает пресс-служба УМВД.