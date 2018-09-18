В Обнинске в столкновении «Шевроле» и «Газели» пострадал человек

18.09.2018 08:05 225

Рано утром во вторник, 18 сентября, в Обнинске произошло ДТП – столкнулись две машины.

На улице Курчатова автомобиль «Шевроле Ланос» и «Газель» не поделили дорогу, сообщает пресс-служба областного МЧС.

В результате аварии пострадал человек, ему оказана помощь подоспевшими медиками. Обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД, прибывшими на место.