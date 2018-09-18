Заключенным в Товарково не хватает света

18.09.2018 07:00 298

Прокуратура проверила исправительную колонию в Товарково.

Оказалось, что освещение в камерах, штрафном изоляторе и комнатах для свиданий не соответствует санитарным нормам и может навредить здоровью осужденных и их родных.

Колонию обязали наладить освещение, исполнение находится на контроле у прокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.