В столовой детского лагеря прокуроры нашли кишечную палочку

17.09.2018 20:00 263

Прокуратура области проверила детские оздоровительные лагеря, выявив многочисленные нарушения.

Так, в детском лагере Кировского района в смывах с обеденных столов обнаружена кишечная палочка. В Ферзиковском районе детей кормили запрещенными продуктами: сухие супы с вермишелью быстрого приготовления были обнаружены на пищеблоке. В Юхновском районе работники детского палаточного лагеря не имели медицинских книжек, в штате не было медиков, а в самом лагере были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Всего прокуроры выявили свыше 160 нарушений и привлекли к должностной и административной ответственности более 70 человек, сообщает пресс-служба ведомства.