Обнинский творог не прошел проверку на качество

17.09.2018 19:00 280

Правительство России поручило экспертам Роскачества проверить творог жирностью 9%.

Проверки прошли по всей стране, включая Калужскую область.

Обнинский творог «Буренкино» проверку не прошел: в нем обнаружили кишечную палочку, плесень и дрожжи.

Причины появления испорченного продукта на прилавках магазинов может быть несколько: низкое качество сырья, несоблюдение санитарных норм на производстве, а также хранение без соблюдения температурного режима, заявили специалисты Роскачества журналистам новостного портала Obninsk.name.