Обнинский творог не прошел проверку на качество

Правительство России поручило экспертам Роскачества проверить творог жирностью 9%.
Проверки прошли по всей стране, включая Калужскую область.
Обнинский творог «Буренкино» проверку не прошел: в нем обнаружили кишечную палочку, плесень и дрожжи.
Причины появления испорченного продукта на прилавках магазинов может быть несколько: низкое качество сырья, несоблюдение санитарных норм на производстве, а также хранение без соблюдения температурного режима, заявили специалисты Роскачества журналистам новостного портала Obninsk.name.
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