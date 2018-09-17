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Пешеход пострадал рядом с переходом

17.09.2018 16:04 0 171
Пешеход пострадал рядом с переходом

В субботу, 15 сентября, в Боровском районе сбили пешехода.

Водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны Ермолино в сторону Балабаново, совершил наезд на мужчину 1963 года рождения, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

Пешеходный переход был совсем недалеко от места ДТП, однако пострадавший его проигнорировал, получив множественные повреждения. С черепно-мозговой травмой, переломом бедра и ушибами он был госпитализирован, сообщает ОМВД России по Боровскому району.


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