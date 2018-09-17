Водитель и пассажир мотоцикла пострадали от удара «Нивы-Шевроле»

17.09.2018 15:48 275

В субботу, 15 сентября, в Сухиничах два человека пострадали в ДТП.

На улице Железнодорожной автомобиль «Нива-Шевроле» совершал разворот и не пропустил попутный мотоцикл.

Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы с ушибами и резаными ранами, сообщает МОМВД России «Сухиничский».