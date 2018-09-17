Присяжные приговорили убийцу к девяти с половиной годам строгого режима

17.09.2018 12:01 501

14 сентября калужский суд вынес приговор по уголовному делу, рассмотренному с участием присяжных заседателей.

Присяжные единогласно признали 47-летний жителя Московской области виновным в умышленном убийстве 37-летнего калужанина.

В ночь с 21 на 22 сентября 2017 года осужденный гостил в доме своего калужского знакомого и в ходе пьяной ссоры нанес ему 9 ударов ножом в голову и шею. Потерпевший скончался на месте от потери крови.

Суд приговорил убийцу к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Присяжных заседателей привлекли к рассмотрению дела по просьбе самого осужденного.