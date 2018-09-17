Угнанный кроссовер нашли в Тверской области, а угонщика - в Смоленской

17.09.2018 11:33 635

Уголовный розыск раскрыл кражу дорогой иномарки в Боровском районе.

Кроссовер угнали прямо с парковки жилого дома.

Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных по пути возможного следования машины, и отследили ее маршрут. Украденное авто обнаружилось в одном из дворов Тверской области, номера на машине были уже заменены.

Оставалось найти водителя. По уликам, оставленным преступником, удалось установить его личность. Вскоре 37-летнего жителя Тверской области задержали в Смоленской области, сообщила пресс-служба УМВД.

Похититель арестован, ведется следствие.