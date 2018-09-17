Улицы Калуги обесточат на два часа

17.09.2018 11:23 534

В понедельник, 17 сентября, несколько улиц в центре Калуги останутся без света.

Подача электроэнергии будет прекращена с 15:00 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Николо-Козинская 92, 80-90, 64/30, 78,

пер. Больничный (полностью),

пер. Даниловский 1-3,2-4,

ул. Никитина 8,10.

Отключение электричества связано с плановым ремонтом оборудования.