В Малоярославецком районе «Ауди» сбила скутер

17.09.2018 10:41 235

Водитель скутера пострадал в аварии. С рваными ранами левого бедра, правой голени и ушибами он госпитализирован, сообщает ОМВД России Малоярославецкий.

В деревне Потресово автомобиль «Ауди», двигаясь по Центральной улице, столкнулся со скутером «Хонда».

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