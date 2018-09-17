Ночью во Мстихино потушили погрузчик

17.09.2018 10:03 462

В ночь на 17 сентября в поселке Мстихино на проезде Домостроителей загорелся автопогрузчик.

В результате загорания никто не пострадал, машину оперативно потушили пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС в составе 12 человек и трех единиц техники, сообщила пресс-служба ведомства.