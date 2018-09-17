За неделю клещи покусали более 70 человек

17.09.2018 09:56 383

За период с 10 по 16 сентября в медицинские организации области обратился 71 человек, пострадавший от укусов клещей, в том числе 22 ребенка.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовала 70 экземпляров клещей, у 14 из них выявлен положительный результат на клещевой иксодовый боррелиоз.

Ситуация остается на контроле Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, сообщает пресс-служба ведомства.