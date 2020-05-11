В калужском зоопарке появилась Афродита

В калужском зоопарке на Правом берегу пополнение. На днях в семье шотландских высокородных коров родился теленок. На этот раз – девочка, которую назвали Афродитой, сообщила вчера, 10 мая, дирекция зоопарка на своей страничке в социальной сети.

- Это настоящая плюшевая красавица с длиннющими ресницами и светло-розовой шубкой, - говорят сотрудники экопарка. - У нее уже есть такие же породистые приятели: бычок Апполон и буйволенок Морфей.

Правда, посмотреть на новорожденную красотку калужане смогут только после карантина.