Шапша поручил за год построить новую школу в Тарусском районе

В селе Лопатино Тарусского района к концу 2022 года должна быть построена новая школа. Такое поручение во вторник, 7 сентября, во время рабочей поездки в этот населенный пункт дал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Сейчас более 120 учеников занимаются в одном из старых зданий. На время строительства новой школы детей планируется доставлять на учебу в Тарусу школьными автобусами.

- В ноябре вы начнете строительство. И затягивать нельзя, - заявил Шапша местным чиновникам.