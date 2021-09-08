Шапша поручил за год построить новую школу в Тарусском районе
В селе Лопатино Тарусского района к концу 2022 года должна быть построена новая школа. Такое поручение во вторник, 7 сентября, во время рабочей поездки в этот населенный пункт дал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Сейчас более 120 учеников занимаются в одном из старых зданий. На время строительства новой школы детей планируется доставлять на учебу в Тарусу школьными автобусами.
- В ноябре вы начнете строительство. И затягивать нельзя, - заявил Шапша местным чиновникам.
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