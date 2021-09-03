Владимир Шевченко избран председателем Совета ректоров Калужской области

В четверг, 2 сентября, Владислав Шапша принял участие в заседании Совета ректоров вузов Калужской области.

В ходе заседания состоялись выборы председателя Совета ректоров. Министр образования и науки области Александр Аникеев внес на рассмотрение кандидатуру руководителя Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимира Шевченко.

Владимир Шевченко – выпускник НИЯУ МИФИ. Более десяти лет работал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. В 2010-2021 годах занимал различные руководящие должности в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». В 2014-2019 годах возглавлял Научно-координационный комитет НИЦ «Курчатовский институт» по сотрудничеству Российской Федерации с ЦЕРН. Доктор физико-математических наук, автор и соавтор более 200 научных работ.

Кандидатура Владимира Шевченко была поддержана единогласно.

Основной темой заседания совета стали результаты приема в вузы, расположенные на территории региона, в текущем году.

Открывая заседание, Владислав Шапша отметил, что в 2021 году в высшие учебные заведения области поступило около 20 тысяч студентов:

- Это наш главный интеллектуальный, творческий, деловой потенциал. Предварительные итоги приемной кампании подтверждают, что наши вузы востребованы благодаря тому, что предлагают современные технологии и методики обучения. Открываются новые специальности, новые возможности для получения практических навыков, ну и, конечно, у выпускников наших вузов нет проблем с трудоустройством.

По мнению губернатора, в сфере высшего образования очень важно сохранить высокое качество подготовки специалистов как для экономики, так и для социальной сферы.

- Вчера на встрече со школьниками Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что большая часть новых бюджетных мест в вузах будет отдана регионам. И нам нужно активно выявлять способных детей, сотрудничать со школами, повышать престиж специальностей, которые не пользуются популярностью у абитуриентов, но востребованы на рынке труда, - подчеркнул Шапша.

По информации Александра Аникеева, в 2021 году Минобрнауки России скорректировало порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, учитывая особенности ситуации. Для вузов стал обязательным приём документов в электронной форме. У абитуриентов появилась возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, в том числе, по другой специальности. Вузы установили вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов и самостоятельно определили вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Еще одной очень важной особенностью приемной кампании 2021 года стало упрощение процедуры зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения.

По мнению министра, приемную кампанию 2021 года в вузы, расположенные на территории Калужской области, можно считать успешной.

В новом учебном году в области образовательную деятельность по программам высшего образования продолжат 10 вузов. По сравнению с 2020 годом количество бюджетных мест по очной форме обучения возросло почти на 300. Всего в 2021/22 учебном году выделено 2 243 бюджетных места, очные бюджетные места получат 1934 человека.

Конкурс среди абитуриентов вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки увеличился проходной балл. Конкурс в среднем составил 5 заявлений на одно бюджетное место. Самый высокий - в Калужском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) – 12 заявлений на одно место.

Увеличилось число высокобальников. Наибольшее количество студентов, поступивших на первый курс очного отделения с высокими баллами единого государственного экзамена, в КГУ им. К.Э. Циолковского - 145 человек, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ - 137 человек, в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана -105 человек.

В среднем по вузам, расположенным на территории области, более 30% абитуриентов являются жителями других регионов, увеличивается число иностранных студентов.

Руководители вузов проинформировали губернатора о результатах приемной кампании в своих образовательных учреждениях. Состоялся обмен мнениями.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил необходимость изменения процедуры целевого набора в вузы. По мнению губернатора, она должна стать более открытой.

- Мне кажется, сегодня достаточно непрозрачная схема выбора целевиков, - отметил губернатор. - Это неправильно. Мы лишаем многих ребят шансов получить это направление. Кто-то не знает об этом, кто-то не знает, как к этому подступиться. Я предлагаю на следующий год сделать схему прозрачной, объявить конкурс на выдачу целевых направлений, и таким образом, устранить ту несправедливость, которая сегодня существует. Мне кажется, более мотивированные люди должны прийти, и возможности эти должны быть предоставлены в равной степени всем жителям Калужской области.