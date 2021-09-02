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В Обнинске открылись новые школа и детский сад

Дмитрий Ивьев , Фото: Георгий Орлов.
Опубликовано: 02.09.2021 16:27 0 380
В Обнинске открылись новые школа и детский сад

В четверг, 2 сентября, в Обнинске губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил ряд образовательных учреждений.

Первым из них стала школа в микрорайоне Заовражье. В новом здании, которое было сдано в эксплуатацию в конце 2020 года, а 1 сентября приняло первых посетителей, разместились сразу два учреждения - лицей «Физико-техническая школа» и средняя общеобразовательная школа № 18.

Трехэтажное здание площадью 20 тысяч кв. метров состоит из шести блоков, объеденных между собой. На его территории оборудованы учебная и физкультурно-оздоровительная площадки.

В этот же день Владислав Шапша побывал в детском саду № 4 «Чебурашка», днем ранее принявшем своих первых воспитанников.

Учреждение рассчитано на 140 мест, из них 40 – для детей младшего возраста от полутора до трех лет. Оно укомплектовано всем необходимым оборудованием для реализации программы дошкольного обучения.

Здесь Владислав Шапша посетил ясельную группу, осмотрел пищеблок, спортивный и музыкальный залы, познакомился с инновационным интерактивным оборудованием для занятий. В скором будущем в здании появится технопарк для детей дошкольного возраста. Руководством учреждения сформирована программа преемственности дополнительного образования с детским технопарком «Кванториум», созданным на базе Центра развития творчества детей и юношества г. Обнинска.

По словам Владислава Шапши, детский сад «Чебурашка» является украшением старого города.

Дмитрий Ивьев , Фото: Георгий Орлов.
Опубликовано: 02.09.2021 16:27 0 380
Тэги: образование область
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