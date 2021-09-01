Шапша поздравил калужских школьников и студентов с Днем знаний

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем знаний. Публикацию со своим школьным фото глава региона сделал в социальных сетях.

- Сегодня День знаний! Вспоминаю, как шел первый раз в первый класс, с каким волнением переступил порог школы: впереди столько неизведанного, - написал Шапша. - Поздравляю калужских школьников и студентов с Днем знаний!

Для наших детей и молодежи создаем мощную образовательную среду, все условия для получения знаний, исследований и творчества, открытий и изобретений, воплощения своих идей. В добрый путь, ребята!