Шапша поздравил калужских школьников и студентов с Днем знаний
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с Днем знаний. Публикацию со своим школьным фото глава региона сделал в социальных сетях.
- Сегодня День знаний! Вспоминаю, как шел первый раз в первый класс, с каким волнением переступил порог школы: впереди столько неизведанного, - написал Шапша. - Поздравляю калужских школьников и студентов с Днем знаний!
Для наших детей и молодежи создаем мощную образовательную среду, все условия для получения знаний, исследований и творчества, открытий и изобретений, воплощения своих идей. В добрый путь, ребята!
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