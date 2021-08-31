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В Калуге планируют ввести церемонию поднятия флага в школах

Ирина Будникова , Фото: сайт Кремля.
Опубликовано: 31.08.2021 12:50 9 462
В Калуге планируют ввести церемонию поднятия флага в школах

В понедельник, 30 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах будут распространять церемонию поднятия государственного флага. По его словам, в поднятии флага «не должно быть формализма». Министр отметил, что во многих регионах России такая церемония уже существует и школьники стремятся участвовать в ней.

- Мы поддерживаем эту инициативу, но ее реализация будет зависеть от методических рекомендаций, - рассказал нам во вторник, 31 августа, помощник министра образования и науки Калужской области Михаил МОРОЗОВ. – Периодичность, участники и другие особенности самой церемонии поднятия флага еще не определены федеральным министерством просвещения. Централизовано это будет реализовано в течение года, а 1 сентября только по инициативе администрации школ. В дальнейшем будем рассматривать вопрос, чтобы уже в проектах при строительстве новых школ предусматривали флагшток и место для флага.

Президент Владимир Путин также поддержал идею ввести в школах традицию ежедневного поднятия флага России. Он напомнил, что в учебных заведениях многих стран такая практика широко распространена: «Это хорошая традиция».

Ирина Будникова , Фото: сайт Кремля.
Опубликовано: 31.08.2021 12:50 9 462
Тэги: образование школа
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